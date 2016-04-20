TSK: Yüksekova'da operasyon tamamlandı; 196 terörist etkisiz hale getirildi

TSK Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart'taki sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonun tamamlandığını duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada "Yüksekova’da icra edilen operasyon 20 Nisan 2016 tarihinde tamamlanmış, operasyonda; 196 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş" dendi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek ve kamu güvenliği ile asayiş ve huzuru yeniden tesis etmek maksadıyla; Başbakanlığın 16 Şubat 2016 tarihli direktifi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesine istinaden, Hakkâri Valiliğinin 08 Mart 2016 tarihli kuvvet talebi ile 14 Mart 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü unsurlarıyla birlikte müşterek operasyon başlatılmıştır.

"Yüksekova’da icra edilen operasyon 20 Nisan 2016 tarihinde tamamlanmış, operasyonda; 196 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, 214 barikat kaldırılmış, 135 hendek kapatılmış ve 286 EYP imha edilmiştir. Operasyonlarda 619 adet çeşitli cins ve çapta silah, bu silahlara ait 46.669 adet mühimmat, 35 telsiz ve EYP yapımında kullanılan 2220 kg patlayıcı madde ele geçirilmiştir.

"Bölgede ayrıntılı arama/tarama ile hendek ve barikatların kaldırılması, kapatılması, EYP'lerin etkisiz hale getirilmesi faaliyetlerine devam edilmektedir.

"Ülkemizin ve milletimizin bütünlüğüne ve binlerce yıllık kardeşliğimize kasteden eylemleri ile masum vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize karşı haince ve kalleşçe yapılan saldırılar en etkin ve en ağır şekilde karşılığını bulmaktadır, bulacaktır.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için teröristlerle mücadele kapsamında kendisine verilen her türlü görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş; bundan sonra da aynı inanç, sabır ve fedakârlıkla, kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya devam edecektir.

"Operasyonlarda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, emniyet mensuplarımıza ve geçici köy korucularımıza Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

"Operasyonlar esnasında büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla omuz omuza görev yapan; gerektiğinde birlikte şehit olan veya yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza, emniyet mensuplarımıza ve geçici köy korucularımız ile operasyon süresince yaşadıkları zorluklara rağmen, güvenlik güçlerine gönülden destek veren bölgedeki kadirşinas vatandaşlarımıza ve hiçbir zaman bizlerden engin sevgi ve desteğini esirgemeyen asil milletimize teşekkür ederiz.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur."