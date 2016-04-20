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Yüksekova’da operasyon bitti; sokağa çıkma yasağı devam edecek

İlçede 13 Mart’tan beri yasak devam ediyor

20 Nisan 2016 22:18

AA'nın geçtiği habere göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart'taki sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle" operasyonu tamamlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Cumhuriyet, Orman, Mezarlık, Eski Kışla, Yeni, Yeşildere, Esentepe, Güngör ve Dize mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların kapatılması, oluşturulan barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon tamamlandı. Söz konusu çalışmalar süresince ilçede sokağa çıkma yasağı devam edecek. 

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