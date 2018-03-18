TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin'de kontrolü sağladı (2)

ÖSO HEYKELLERİ ÖNCE KURŞUNLADI, SONRA YIKTI

Sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Kent merkezinde bulunan Kava Meydanı’na ulaşan ÖSO güçleri burada uzun süre havaya silahlarıyla ateş açarak zaferi kutladı. Bazı ÖSO üyeleri ise daha sonra Kava heykeline kalaşnikof tüfekleri ile ateş ederek zarar verdi. Hasar gören heykel daha sonra halatlarla bağlandığı iş makinesi tarafından yıkıldı. ÖSO üyeleri Kava Meydanındaki heykelin yanı sıra kentin diğer noktalarındaki heykelleri de aynı şekilde silahla ateş ederek zarar verdikten sonra iş makineleri ile yerinden söktü. Bu arada şehrin birçok noktasında asılı olan terör örgütü PYD/PKK’ya ait flamalar, öldürülen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu panolar ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları da parçalandı.

BİRBİRİ ARDINA PATLAMALAR

Özgür Suriye Ordusu güçlerinin sokaklarını dolaşarak terörist olup olmadığını kontrol ettiği Afrin’in bazı noktalarında ise terör örgütü tarafından daha önce tuzaklanan bazı patlayıcılar infilak etti. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından gökyüzüne yoğun şekilde dumanlar yükselirken, kentte bulunan siviller arasındaki çocuklar gözyaşına boğularak büyük tedirginlik yaşadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ÖSO askerlerinin daha dikkatli olmaları ve güvenli olmayan bölgelere tedbirsiz yaklaşmamaları uyarısında bulunuldu.

SİVİLLERDEN ÖSO ÜYELERİNİN BAŞINA PİRİNÇ

Afrin’de yaşayan bazı aileler ise kenti TSK ile birlikte teröristlerden arındıran Özgür Suriye Ordusu askerlerini pencere ve balkonlarından pirinç atarak karşıladı. Yörede ‘Hoş geldiniz’ ve gelişin bereketli olmasını dileyen adet gereği siviller, ÖSO askerlerinin başına uzun süre pirinç attı, bazı kadınlar da zılgıt çekerek kutlama yaptı.

AZEZ’DE DE KUTLAMA

Afrin kent merkezinin teröristlerden arındırıldığının ilan edilmesi bu şehre en yakın noktadaki Azez’de de sevinçle karşılandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in özgürleştiğinin duyulmasının ardından Azez’in birçok noktasından uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılarak kutlama yapıldı.

AZ SAYIDA SİVİL VARDI

Öte yandan teröristlerin resmi kurumlarda kendilerine ait evrakı yanlarına alıp ya da ateşe verdikten sonra terk ettiği Afrin’de az sayıda sivil olduğu görüldü. Büyük bölümü sevinç gösterisiyle karşılanan ÖSO güçleri, tedirginlik yaşayan bazı sivilleri de artık güvende olduklarını söyleyerek sakinleştirdi.

AFRİN’İN ETRAFINDA HENDEKLER KAZILI

Teröristlerin harekat kapsamında kente gelecek TSK ve ÖSO güçlerine karşı gelmek için kentin dış mahallelerine kilometrelerce uzunluğunda hendek kazdığı görüldü. Şehrin birçok noktasında da hendeklerin olduğu ve buradan çıkarılan topraklarla da bazı bölgelerde siperler oluşturulması dikkat çekti.

SİVİLLERİN YANAN ARAÇLARI ŞEHRİN ÇIKIŞ NOKTALARINDA

Daha önce harekat kapsamında kenti terk etmek isteyen sivillerin çıkışına izin vermeyen teröristlerin birçok sivile ait aracı yaktığı görüldü. Kentin çıkış bölgelerinde birçok aracın yakıldığı ve tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği dikkat çekti. Bu arada bazı bölgelerde teröristlere ait karargah ve binaların TSK tarafından hava ve karadan ateş altına alınarak imha edildiği görüldü.