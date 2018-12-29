TSK, \'Vatan Marşı\' ile yeni yılı kutladı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), \'Vatan Marşı\' klibi ile Türk halkının yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK, Genelkurmay Başkanlığı personelinden oluşan koronun seslendirdiği \'Vatan Marşı\' klibini, Twitter hesaplarından paylaştı. \'Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur\' notuyla başlayan klibin başında kuvvet komutanlıklarının görüntüleri yer aldı. Genekurmay Başkanlığı merdivenlerinde toplanan koronun seslendirdiği, TSK birliklerinin eğitim tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatan Marşı klibi

Haber: ANKARA, (DHA)