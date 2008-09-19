TSK uzaya uydu gönderiyor

AKP hükümeti ile askerlerin farklı tercihleri nedeniyle uzun bir süredir yılan hikâyesine dönen Göktürk Uydu Projesi'nde nihai sona yaklaşıldı. Uydu projesinin önümüzdeki ay yapılması planlanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında karara bağlanması bekleniyor.



Türkiye'nin terörle mücadelesine önemli katkı sağlayacak Göktürk Uydu Projesi'nde nihayet sona yaklaşıldı. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin geçtiğimiz nisan ayında yapılan toplantısında karara bağlanması beklenen, ancak hükümet ile askerlerin farklı tercihleri nedeniyle ertelenen projenin ekim ayında karara bağlanacağı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı Orgeneral İlker Başbuğ'un geçtiğimiz ağustos ayında görevini yeni devralması nedeniyle bir süre bekleyen Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın, önümüzdeki ay için bir icra komitesi toplantısı planladığı bildirildi.



Tartışma çıkmıştı



İtalyan Telespazio, Alman OHB ve İngilizlerin EADS Astrium firmalarının yarıştığı ihalede, başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı ihalenin Almanlara verilmesi istiyor. Askerler uydu kapasitesi açısından Almanların verdiği teklifin daha cazip olduğunu belirtiyorlar. İhalede, siyasi kanadın ise İtalyanlara göz kırptığı bildiriliyor.



Bilindiği gibi, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 9 Nisan tarihli toplantısında, PKK'yı uzaydan gözleyecek olan Göktürk Uydu Projesi'nde karar çıkması bekleniyordu. Ancak proje sürpriz bir şekilde bir sonraki toplantıya ertelenmiş ve bu erteleme kararı sırasında hükümet ile askerler arasında derin görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıkmıştı.



Toplantı sırasında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın projeyle ilgili sunumundan sonra icra komitesinin asli üyeleri ayrı bir odada toplanmışlardı. Kulislere sızan bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün yaklaşık yarım saat süren üçlü zirvesinden sonra, bürokratlara "bu maddeyi geçelim" direktifi verilmişti.



Kulislere yansıyan bilgiye göre, üçlü zirvede Başbakan Erdoğan, uydu ihalesinin İtalyanlara verilmesini önermişti. Ancak dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt buna kesin bir dille karşı çıkmış ve "Biz ihalenin Almanlara verilmesini istiyoruz. Almanlar olmazsa ikinci tercihimiz İngilizler. Ancak İtalyanları kesinlikle istemiyoruz" şeklinde konuşmuştu.



Fırlatma 2011’de



Gecikmeler nedeniyle uydunun uzaya fırlatılması ise 2011 yılına kaydırıldı. Projede, TAI ile TURKSAT işbirliği yapacaklar. TAI, artık uçakların yanı sıra uydu üretim, test ve entegrasyon merkezi olacak.



Göktürk Keşif Gözetleme Uydusu'nda tercihin yapılmasının ardından TAI de kurulan test ve entegrasyon merkezi yabancı ana yükleniciliğinde gerekli teknolojik altyapı ile donatılacak. TAI ile TÜBİTAK arasında devam eden görüntüleme amaçlı bilimsel araştırma ve teknoloji uydusu geliştirme üretim çalışmaları da binadaki merkezde sürdürülecek. TAI'de kurulan Uydu Test ve Entegrasyon Merkezi de, Türkiye'nin askeri ve sivil amaçlı uydularının üretileceği yer olacak.



Teröristleri izleyecek



Göktürk Uydusu, bir metrenin altındaki nesnelerin hareketlerini de rapor edebilecek kabiliyette olacak ve sınırdan terörist geçişlerin engellenmesi noktasında fayda sağlayacak.

Göktürk Uydusu'yla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan kendi istihbaratını sağlama noktasında da önemli bir avantaja sahip olacak. 200 milyon dolar harcanacak ve yüksek çözünürlüklü resimler gönderecek olan uydunun, yerli ve yabancı sanayi işbirliği içinde üretilmesi ve geliştirilmesi öngörülüyor.



Bu nedenle TAI, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi kuruluşlar projede rol alacak. Uydunun 600 - 650 kilometre yükseklikte yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

