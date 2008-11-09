TSK 'Tufan 90' ile vuracak

Mehmetçiğe yeni nişancı tüfekleri geliyor. 1000 metre etkili menzili bulunan Tufan-90 keskin nişancı tüfekleri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilecek.





Öncelikli olarak terörle mücadelede kullanmak amacıyla önemli silah projelerini gündemine alarak kademeli olarak üretimini gerçekleştiren MKEK Genel Müdürlüğü, "Tufan" adını verdiği keskin nişancı tüfeğiyle ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını da başlattı.



Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları için üretimi Kırıkkale'deki silah fabrikasında gerçekleştirilecek olan nişancı tüfekleri, 1000 metre etkili menzil, 5 veya 10 fişek şarjör kapasitesine sahip bulunuyor. 7.62x51 mm kalibreye sahip olan silahların ilk hızı saniyede 870 metre. Silahların uzunluğu ise 1172 milimetre olarak dizayn edilecek. Silahın ağırlığı 6,7 kilogram, namlu boyu 660 milimetre, çalışma şekli dengeli kilit makara olacak.



