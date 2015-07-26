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TSK, terörle mücadele eden kritik bölgelerde izinleri kaldırdı

İzinde olan personelin de en kısa zamanda birliğine dönmeleri talimatı verildi

26 Temmuz 2015 17:14

Genelkurmay, 2. ve 3. Ordu ile batı illerinde terörle mücadele eden tüm birliklerde izinleri kaldırdı.

Suriye sınırındaki gelişmeler ile özellikle Doğu ve Güneydoğu İllerinde artan terör olayları sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'ndan kritik bir talimat geldi.  2. Ordu ve 3. Ordu Komutanlığı'nda tüm personelin izinleri kaldırıldı. İzinde olan personelin de en kısa zamanda birliğine dönmeleri talimatı verildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, ayrıca batı illerinde terörle mücadele eden tüm birliklere de aynı talimatın gönderildiği kaydedildi.

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