TSK: Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir

ANKARA (DHA) - TSK tarafından Irak\'ın Kuzeyi Asos/Kandil bölgesine icra edilen hava harekatına ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"