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TSK, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgeyi vurdu

Suriye rejimi kontrolündeki alandan atılan 3 top mermisi Hatay Yayladağı'na düşmüştü

30 Ekim 2016 02:21

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay Yayladağı'na düşen 3 top mermisinin ardından angajman kuralları çerçevesinde tespit edilen 6 hedefe Fırtına obüsleri ile 18 atım yapıldığını açıkladı.

Bugün saat 17.20 sularında, Hatay ili Yayladağı ilçesi Pulluyazı Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine, boş araziye 3 adet top mermisi düştü. Bölgede bulunan Hedef Tespit Radarları ile mermilerin Suriye rejiminin kontrolünde olduğu bilinen bölgeden atıldığı tespit edildi. Angajman kuralları çerçevesinde bölgede bulunan Fırtına Obüsleri ile 6 hedefe toplam 18 atım yapıldı.

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