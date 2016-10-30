TSK, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgeyi vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay Yayladağı'na düşen 3 top mermisinin ardından angajman kuralları çerçevesinde tespit edilen 6 hedefe Fırtına obüsleri ile 18 atım yapıldığını açıkladı.

Bugün saat 17.20 sularında, Hatay ili Yayladağı ilçesi Pulluyazı Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine, boş araziye 3 adet top mermisi düştü. Bölgede bulunan Hedef Tespit Radarları ile mermilerin Suriye rejiminin kontrolünde olduğu bilinen bölgeden atıldığı tespit edildi. Angajman kuralları çerçevesinde bölgede bulunan Fırtına Obüsleri ile 6 hedefe toplam 18 atım yapıldı.