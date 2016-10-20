TSK: Suriye'de PYD ve PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Umm Hawsh köyünde, Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile PKK'ya ait hedeflerin hava operasyonlarında vurulduğunu açıkladı.

TSK açıklamasında 160 ila 200 PYD ve PKK'lının öldürüldüğü ifade edilirken, "18 hedef atılan 26 bombayla imha edildi" dendi.

Umm Hawsh, Halep vilayetine bağlı bir köy. Azez'in yaklaşık 30 kilometre güneyinde yer alıyor. 2004'te yapılan nüfus sayımında, köy nüfusunun 3 bin oldupu tespit edilmişti.

Hava operasyonlarının düzenlendiği bölge, Türkiye'nin iki ay önce Özgür Suriye Ordusu'nun da desteğiyle başlattığı ve 'Fırat Kalkanı' adı verilen harekâtın gerçekleştiği bölgenin batısında kalıyor.

Türkiye destekli ÖSO güçleri, Cerablus'un alınmasından sonra güneybatıya ilerleyerek önce El Rai, ardından da Dabık kasabalarını IŞİD'in elinden almışlardı.

Erdoğan, bu yeni strateji çerçevesinde 'Fırat Kalkanı' operasyonuyla başlayan askeri ilerlemenin Dabık'ın ardından El Bab ile devam edeceğini de sözlerine eklemişti.

IŞİD'in kontrolünde bulunan El Bab, bugün hava operasyonlarıyla vurulan Umm Hawsh köyünün 35 kilometre doğusunda kalıyor.

Türkiye PYD'yi ve onun silahlı kanadı YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve 'terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenleyen ABD ise PYD ile YPG'yi PKK'dan farklı 'terör örgütü' kategorisine koymuyor ve IŞİD'e karşı operasyonlarda Suriyeli Kürt güçlerle işbirliği yapıldığını söylüyor.