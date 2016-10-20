"TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vuruyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'de PYD'yi vurmaya başladığı iddia edildi. Um Huş, Um el Kura ve El Hasiye'de PYD'ye ait noktaların karadan ve havadan ateş altına alındığı öne sürüldü.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Suriye’de güvenli böle oluşturmak amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı harekâtında TSK destekli ÖSO birliklerinin ilerleyişi sürerken, PYD, ÖSO mevzilerini havan ve roketle vurdu.

Dün Tel Malid ve Seyit Ali köylerine yönelik saldırıda 2 ÖSO militanı hayatını kaybetti. PYD’nin IŞİD’den geri alınan köyleri havan ve roketle vurduğu iddiası üzerine TSK'ya bağlı kara ve hava unsurları akşam saatlerinde PYD'nin elinde bulunan Um Huş, Um el Kura ve El Hasiye'deki noktaları vurdu.

Hasecik ve Halisa köylerini kontrol eden PYD ile ÖSO güçleri arasında da çatışmalar sürüyor.

ÖSO, PYD'ye karşı saldırı başlattı

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı 55 Tugay ise 8 aydır PYD’nin elinde bulunan Tel Rıfat kasabasını almak için saldırı başlattığını duyurdu.