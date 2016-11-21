TSK: Suriye'de DAEŞ ve PYD hedefleri vuruldu

Türk Hava Kuvvetleri, savaş uçakları ile Suriye’nin kuzeyinde IŞİD ve PYD bölgelerine hava harekatı düzenlediği bildirdi.

TSK yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat'ında Suriye'deki DAEŞ ve PYD/PKK hedefleri vuruldu. El Bab bölgesinde 17 DAEŞ hedefi imha edildi. Yılanlı ve Kurtviran bölgesinde 4 PYD/PKK hedefi tam isabetle vuruldu" ifadelerine yer verdi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, El Bab'a 12.25-13.04 arasında yapılan hava harekatında El Bab’ın kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısındaki bölgeler ile Kabbasin ve Suflaniyah bölgeleri vuruldu. İkinci harekat saat 16.30-17.38 arasında gerçekleşti.

Açıklamada, Hher iki harekatta toplam 23 IŞİD hedefine 16 lazer güdümlü bomba atıldı. IŞİD'in karargâhı olarak kullandığı değerlendirilen iki ev imha edildiği ifade edildi.