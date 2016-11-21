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TSK: Suriye'de DAEŞ ve PYD hedefleri vuruldu

"17 DAEŞ hedefi imha edildi"

21 Kasım 2016 01:55

Türk Hava Kuvvetleri, savaş uçakları ile Suriye’nin kuzeyinde IŞİD ve PYD bölgelerine hava harekatı düzenlediği bildirdi.

TSK yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı Harekat'ında Suriye'deki DAEŞ ve PYD/PKK hedefleri vuruldu. El Bab bölgesinde 17 DAEŞ hedefi imha edildi. Yılanlı ve Kurtviran bölgesinde 4 PYD/PKK hedefi tam isabetle vuruldu" ifadelerine yer verdi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, El Bab'a 12.25-13.04 arasında yapılan hava harekatında El Bab’ın kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısındaki bölgeler ile Kabbasin ve Suflaniyah bölgeleri vuruldu. İkinci harekat saat 16.30-17.38 arasında gerçekleşti. 

Açıklamada, Hher iki harekatta toplam 23 IŞİD hedefine 16 lazer güdümlü bomba atıldı. IŞİD'in karargâhı olarak kullandığı değerlendirilen iki ev imha edildiği ifade edildi.

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