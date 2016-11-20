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Genelkurmay Başkanı Akar: ÖSO'dakiler ülkelerini kaybetmemek için çalışan namuslu insanlar!

"Bunların geçmişte bazı kırgınlıkları, dargınlıkları vardı"

20 Kasım 2016 21:58

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) içinde ılımlı muhaliflerin yer aldığını söyleyerek, bu kişilerin ülkelerini kaybetmemek için çalışan namuslu insanlar olduğunu savundu.

Sputnik’te yer alan habere göre Akar, NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 62. Genel Kurulu'ndaki Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin toplantısındaki sunumunun ardından delegelerin sorularını yanıtladı.

Suriye'yle ilgili çalışmaların devam ettiğini, koalisyon olarak neler yapılacağını konuştuklarını, yaklaşımlarının askeri noktaları kapsadığını belirten Akar, "Emin olun sizlerin bütçelerinizden bize verdiği paranın bir dolarını, bir kuruşunu boşa harcamıyoruz" dedi.

Orduların moral ve motivasyonunun önemini vurgulayan Akar, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) içinde El Kaide, El Nusra ve radikal İslam olmadığını, ılımlı muhaliflerin yer aldığını, bu kişilerin ülkelerini kaybetmemek için çalışan namuslu insanlar olduğunu savundu.

Akar, "Bunların geçmişte bazı kırgınlıkları, dargınlıkları vardı. Bunlarla çalışmaya başladığımızdan itibaren, birinci iş olarak bunları tamir etmek oldu, bunları gidermek oldu. Sizin hududunuzun hemen güneyinde yanı başında teröristler kamp kuruyorlar, roketlerle, havanlarla ateş edip, köyünüzdeki, kasabanızdaki masum insanları öldürüyorlar. Hiçbir hudut yüzde yüz korunamaz. 911 kilometrelik Suriye hududumuz var. Bütün tedbirlere rağmen ister istemez sızma oluyor. Bunlar minimize edilmiş olsa bile sızanlar da hem intihar bombacısı hem de çeşitli araçları bomba yüklü patlatmak suretiyle milletimize zarar veriyorlar. Bizim meşru müdafaa hakkımız var" diye konuştu.

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