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TSK, Suriye sınırındaki terör mevzilerini bombaladı

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti

28 Ekim 2018 18:21

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'nin Türkiye sınır hattında bulunan ve Şanlıurfa\'nın Suruç ile Gaziantep\'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el Arab\'ın batısındaki Zurmaghar\'da inşa edilen siper ve mevzilerin imha edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hava saldırısından ARŞİV görüntüler
 
 

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