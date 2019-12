'TSK, sivil otoritenin kontrolü altında olmalı!'

T24

BİLDİRGE TÖRENİNDEN NOTLAR...



Kemal Kılıçdaroğlu seçim beyannamesinin açıklandığı toplantıda eski genel başkan Deniz Baykal ile yan yana oturdu, sohbet etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:CHP, dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 12 Haziran seçim bildirgesinde yeni anayasa, Kürt sorunun çözümüne dönük adımlar ve yargı reformu gibi üst yapıya ilişkin büyük bölümü kamuoyuna yansıyan vaatlerde bulunurken, çocuklardan, yaşlılara, taksicilerden muhtarlara, Türkiye’nin yedi bölgesindeki pek çok kente ilişkin somut sözler verdi. “Herkes için CHP” ana sloganını içeren, “Özgürlüğün ve umudun ülkesi, herkesin Türkiye’si” başlığını taşıyan bildirgede, “Kürt yurttaşların kimliklerini yaşamalarının önündeki engellerin kaldırılması” ve “Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talebinin her alanda hayata geçirilmesinden” söz edilmesi dikkati çekti. Bildirgede, askeri müdahalelerin yasal dayanağı olarak gösterilen, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin değiştirileceği de vurgulandı. Kılıçdaroğlu’nun, “Özgürlüğün ve umudun ülkesi, herkesin Türkiye’si için, hayatın her alanı ile ilgili projelerimiz var. CHP varsa herkes için var” diyerek sunduğu 134 sayfalık bildirgede öne çıkan bölümler şöyle:CHP, silahlı kuvvetlerin siyasete karışmasına karşı çıkmaktadır. Silahlı kuvvetler sivil otoritenin kontrolü altında bulunmalıdır. TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi değiştirilecektir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır. Askerlikte profesyonelliğe önem verilecek ve zorunlu askerlik hizmeti orta vadede herkes için 6 aya indirilecektir. Sivilleşme hem siyasete hem topluma hakim kılınacaktır.Yeni ve özgürlükçü bir anayasa, toplumun tüm kesimleriyle birlikte hazırlanacak. Yeni anayasanın yüzde 10 seçim barajı ile yara almamış bir Meclis tarafından hazırlanmasına çalışılacak. Seçim barajı yüzde 5’e indirilecek. Yeni Anayasa eşitlik, katılımcılık, insan onuruna öncelik veren, silahlı kuvvetlerin sivil iktidar tarafından tam kontrolünün sağlandığı, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir anayasa yapılacak.* İnsan Hakları Ulusal Denetim Kurumu kurulacak. Korku ve sindirme ortamı yaratma amacı taşıyan uygulamalara son verilecek. Barışçı her tepki meşru sayılacak. Gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalar önlenecek. Basın özgürlüğünün önündeki tüm engeller ve medya üzerindeki her türlü baskı ortadan kaldırılacak.* Yargı reformu ile HSYK yerine Yargıçlar Yüksek Kurulu oluşturulacak. Adalet Bakanı ve Müsteşarı kuruldan çıkarılacak, özel yetkili mahkemeler kaldırılacak.* Demokratik seçim sistemi ve siyasal çoğulculuk sağlanacak. n Kadına yönelik şiddet ‘ağır suç’ cezası sayılacak ve cezası buna göre ‘ağır ceza’ olarak verilecek. n Kadın erkek eşitliğini sağlayacak pozitif ayrımcılık uygulamaları yaygınlaştırılacak.* Emniyet Teşkilatı, her türlü siyasal yapılanmanın dışında tutulacak, çıkar ilişkilerinden, örgütlü kuşatmalardan arındırılacak. Polisin özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilecek.* Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacak. Başbakan ve bakanların varlıkları görevleri süresince kayyuma devredilecek.* Türkiye’nin her bölgesinden 20 kent ekonomik çekim merkezi olacak. İstanbul; Londra ve Paris ile birlikte Avrupa’nın en önde gelen 3 küresel kentinden biri haline gelecek. Kültür ve bilimde araştırmalarda dünya kentleri ile yarışacak. İstanbul ilham veren, marka ve tasarım odaklı, yenilikçilikte önder bir ‘yaratıcı kent’ haline gelecek. Ulaşım sorununu çözümsüzlüğe sürükleyecek 3. köprü projesinin yerine, yüzer viyadük ve mevcut köprülerin yeniden inşası da dahil olmak üzere tüm alternatifler değerlendirilecek.* Başkentin içinin boşaltılmasına izin verilmeyecek.* Anneler ve çocuklar için gerek doğum öncesinde gerekse sonrasında mümkün olan en iyi insani şartların sağlanmasını hedefleyen Çocuk Merkezleri kurulacak.* Kırsal kesimde okula devam etmeyen kız çocuğu kalmayacak.* ÖSYS sistemi yeniden yapılandırılana kadar acil önlemler alınacak.* YÖK kaldırılacak, öğrenciler üniversite yönetimine katılacak. 2 yıl içinde yurt sorunu çözülecek.* Doğu ve Güneydoğu’da baskılara son verilecek, toplumsal barış sağlanacak. Kürt yurttaşlarımızın kimliklerini yaşamalarının önündeki engeller çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi ile aşılacak. Kurulacak komisyon ile faili meçhul cinayetler aydınlatılacak.* Alevi yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık talepleri hayata geçirilecek. Din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılacak. Tüm inançlar için ibadethane açılmasının önündeki engeller kaldırılacak. Azınlık din mensubu vatandaşlara yönelik din ve inanç temelli ayrımcılık, nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla mücadele edilecek.* Talep eden yurttaşlara anadil öğretimi olanağı sunulacak. Diyarbakır Cezaevi toplumsal barış müzesi olacak.* Türkiye hiçbir ülkeye ‘ağabeylik’ yapmayacak, kimsenin kendisine ‘ağabeylik’ yapmasına da izin vermeyecek. AB’ye tam üyelikten başka bir seçenek kabul edilmeyecek.* ABD ile stratejik ve askeri ilişkilerle sınırlı olmayan, dengelenmiş, ekonomik ve kültürel etkileşime açık yeni ve çağdaş ortaklık tesis edilecek. Türkiye’de artış gösteren Amerikan karşıtlığını dengelemek için öğrenci, iş adamı, yerel yönetici değişimi yapılacak, ortak kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek.Sanat emekçilerinin çalışmadıkları dönemde sigorta primlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanacak.Bildirgede, CHP iktidarında ikisi bakanlık olmak üzere 23 kurum kurulacağı bildirildi. Bu kurumlar şöyle sıralandı:* Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı* Konut ve Şehircilik Bakanlığı* Faili meçhulleri soruşturmakla görevli Meclis Araştırma Komisyonu* TBMM’de Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu* TBMM’de Gençlik İhtisas Komisyonu* TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu* Yargıçlar Yüksek Kurulu* Aile Sigortası Kurumu (AS-KUR)* Gençlik Politikaları Eşgüdüm Kurumu (GENÇ-KUR)* İnsan Hakları Ulusal Denetim Kurumu* Teşvik Uygulama Müsteşarlığı* Hayvancılık ve Süt Ürünleri Destek Genel Müdürlüğü* Su Ürünleri Genel Müdürlüğü* Sağlık Programları Genel Müdürlüğü* Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü* Yataklı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü* Sağlık İnsan Gücü Genel Müdürlüğü* Tıbbi Teknoloji ve Eczacılık Genel Müdürlüğü* Hayvancılık ve Et Ürünleri Kurumu* Tarım Piyasaları Düzenleme ve Destekleme Kurumu* Finansal İstikrar Kurulu* İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi* Arazi Edindirme OfisiBaşörtülü aday da izledi* CHP Seçim Bildirgesi’nin açıklandığı ve adayların tanıtıldığı törene eski Genel Başkan Deniz Baykal da katıldı. n Kılıçdaroğlu, salonda sağında Baykal, solunda Yardımcısı Gürsel Tekin ile beraber oturdu. n Şanlıurfa 8. sıra adayı Emine Musri’nin eşarbıyla toplantıya katılması dikkati çekti.* Adayların isim ve bölgelerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisi sırasında CHP Genel Başkanı’nın soyadının “Kılıçtaroğlu”, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in ise “Geçn” olarak yazılması dikkati çekti. n Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce yine kendi sesinden çocuklara yönelik mesajların yer aldığı “çocuk bütçesi” başlıklı yeni bir reklam spotu tanıtıldı. Reklam filminin son karesinde Kılıçdaroğlu’nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu’nun da görünmesi dikkati çekti.* Konuşmasını bitiren Kılıdaroğlu’nu yerine geçmesinden önce Baykal da ayağa kalkarak karşıladı.