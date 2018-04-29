TSK: Şırnak'tan kalkan askeri helikopter düştü, 13 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinden kalkan askeri helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı, içinde 13 askeri personelin bulunduğu AS 532 Couger tipi helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düştüğünü duyurdu.

TSK'nın açıklamasında "Helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır" dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır."

Helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düştüğünü belirten Şırnak Valiliği de, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter hesabından, "Şırnak'tan acı bir kaza haberi, yine yüreğimize kor ateşler düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun..." mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.