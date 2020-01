'TSK sınırda kırmızı alarma geçti!'

Yeni Şafak, Hükümetin IŞİD tehdidi altındaki bölge için tedbir almasını istemesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuza geçtiğini öne sürdü.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gönderilen çok sayıda tank, hava savunma sistemleri, zırhlı muharebe araçları ve askeri personel 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Suriye sınırına konuşlandırıldı. Gaziantep-Kilis sınır hattının sorumluluğunu üstlenen tugay yaklaşık 190 kilometrelik güzergahı koruyor.

Yeni Şafak'ta yer alan haberin tam metni şöyle:

Fırtına obüsleri sınırda

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Dağ ve Çobanbey hudut karakolları çevresine ve Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yakınına zırhlı birlikler yerleştirildi. Sınır hattına 40 kilometre menzile sahip yerli üretim fırtına obüsleri konuşlandırıldı. Askeri personel, ayrıca 360 derece kamera kaydı yapabilen kobra zırhlı muharebe araçlarıyla sınır hattında devriye görevi yapıyor.

Diyarbakır'a 20 F-16 gönderildi

Diyarbakır'da konuşlu 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 8. Ana Jet Üssü'ne olası müdahale için Amasya Merzifon, Eskişehir ve Balıkesir'den 20 adet F-16 savaş uçağı takviyesi yapıldı. 8. Ana Jet Üssü'nde konuşlu bulunan savaş uçakları her gün Irak ve Suriye sınırlarında aralıksız keşif uçuşları yapıyor.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, yaklaşık 190 kilometrelik güzergahta güvenlik önlemi aldı. Bölgeyi 7/24 kontrol altında tutan birlikler sınırda adeta kuş uçurtmuyor.

Hava üslerinde izinler kaldırıldı

Keşif uçuşu yapan savaş uçaklarının tam mühimmatlı ve 'Vur' emri ile havalandıkları, karşılaşacakları her türlü olumsuzluğa anında müdahale yetkisi aldıkları belirtildi. Suriye sınırında yaşanan hareketlilikten dolayı üslerde izinlerin kaldırıldığı ve her an her türlü olumsuzluğa karşı hazır beklenildiği bildirildi. Askeri yetkililer, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçaklarının sınır boyunda çektiği görüntülerin Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında an be an izlendiğini dile getirdi.

Sınıra yerli üretim 40 km. menzile sahip fırtına obüsleri konuşlandırıldı.

Görüntüler karargaha iletiliyor

Keşif uçuşlarının yanı sıra Irak ve Suriye sınırında 24 saat süreyle İnsansız Hava Araçları (İHA) ile uçuşlar yapılarak istihbarat toplanıyor. Ayrıca son günlerde eğitim uçuşlarının da sıklaştığı ve geceleri sınır güzergahında olası sıkıntılara karşı 6 savaş uçağının nöbete kaldığı belirtildi. Nöbete kalan savaş uçakları her an yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek şekilde tam mühimmatlı olarak üslerinde bekliyor.

Suriye sınırında çatışmaların sürmesi nedeniyle Gaziantep-Kilis hattında önlemler artırıldı. Zırhlı birlikler ve hava savunma sistemleri sınır hattına konuşlandırıldı. Diyarbakır’a 20 adet savaş uçağı takviye gönderildi.