TSK: Rus uçağını Türkiye sınırından uzaklaştırdık

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Rusya Federasyonu (RF)’na ait bir İL-20 tipi bir askeri uçağın, dün saat 16.37-19.05 arasında, Karadeniz’de Türkiye-Gürcistan hudut bölgesinden, Türkiye-Bulgaristan hudut bölgesine kadar, uluslararası hava sahasında, Türk kıyılarına paralel olacak şekilde doğudan batıya doğru uçuş icra ettiğini, uçağı önleme yapıldığını bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre söz konusu Rus uçağının Karadeniz’in uluslararası hava sahasında ve Hopa/Artvin açıklarında Ankara FIR’ına girişi ile birlikte, muhtemel hava sahası ihlal girişimlerini önlemek amacıya, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Merzifon’da konuşlu iki F-16 uçağına “alarm” görevi verildi.

Merzifon’dan saat 16.38’de kalkış yapan Türk uçakları, saat 17.14’de Rusya Federasyonu uçağına, Ordu açıklarında önleme yaptı ve Türk Hava Sahasında seyrederek, Rus uçağını Türkiye-Bulgaristan hududuna kadar izledi. Rus uçağının, saat 19.05’de bölgeden uzaklaşması ile birlikte, Türk uçakları da üslerine dönüş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rutin açıklaması uyarınca Türk askeri uçakları ayrıca sınırlar boyunca rutin devriye ve eğitim uçuşlarını sürdürdü. Sekiz harp gemisi de, 23 Ekim 2013 günü Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs Adası doğu ve kuzeydoğusunda karakol görevi icra etti.