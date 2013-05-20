TSK, PKK'nın geri çekilme görüntülerinden rahatsız

PKK, Heron uçuşlarının çekilmeyi geciktirdiğini iddia ediyor. Askeri kaynaklar ise ‘Bölgede bir haftadır insansız hava aracı uçmuyor’ diyor. Ayrıca PKK'nın geri çekilme görüntüleri TSK'da rahatsızlığa yol açtı. Çekilme görüntülerindeki PKK’lıların ayakkabı ve elbiselerinin çok temiz olması yıllarca terörle mücadeleyi sürdüren deneyimli askerlerde ciddi soru işareti yarattı.



PKK’nın sınır dışına çıkmasını koordine eden Bahoz Erdal kod adlı olan Fehman Hüseyin, Heronlar’ın sürekli tepelerinde uçması nedeniyle çekilmenin sonbahara sarkabileceğini söyleyip, “Ateşkes öncesi bu kadar Heron olmuyordu. Çok sinirlilik hali yaratıyor. Heronlar uçmazsa çekilme iki ayda biter” demişti.

Hava bulutlu olduğu için Heron uçurulmadı

VATAN’ın askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, TSK son bir haftadır bölgede insansız hava aracı uçuramadı. Kaynaklar, bunun gerekçesini ise havanın “bulutlu” olmasına bağladı.

PKK’nın çekilme sürecine ilişkin TSK’nın 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada şöyle denilmişti: “Birlikler, geçmiş yıllarda olduğu gibi şu anda da, arazide, kendilerine emredilen üs bölgelerinde görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca, insansız ve insanlı keşif araçları, eskiden olduğu gibi, rota değiştirmeden görev uçuşlarına meteorolojik şartların elverdiği ölçüde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede görevli unsurları, yasalara uygun hareket etmektedir. Teröristlerin sınır ötesine çekilmesine ait herhangi bir görüntü ve bilgi elimizde mevcut değildir.” Açıklamadaki “meteorolojik şartlar” vurgusuyla da bu duruma işaret edildiği öğrenildi.

Heron gerçeği

PKK’nın çekilme süreci, Türkiye’nin ciddi maliyetlerle sahip olduğu insansız hava araçları heronların, terörle mücadeledeki zaafiyetlerini de ortaya çıkardı. Teröristlerin şemşiye ve ıslak battaniye gibi metodlarla heronların kapsama alanından çıktığı askeri kaynaklar tarafından da doğrulandı. Ayrıca heronların, odaklamayla sadece 150 metrelik bir alanının görüntüsünü aldığı öğrenildi. Isıya duyarlı “zoom”lama yapan heronları gören teröristlerin, şemsiye ve ıslak battaniye kullanarak ve hareketsiz kalarak, heronları tesirsiz kıldığı belirtildi. Hareket olmayınca TSK unsurları tarafından muhtemel terörist bölgesine yapılan heron taramalarında, ısının bölgede ısınan taşlardan da gelebileceği yanılgısına düşebileceği belirtildi.

Operasyon izni istenmedi

PKK’nın çekilme sürecini başlattığı 8 Mayıs’tan, TSK’ya yeni bir hükümet direktifi verilmedi. Bu nedenle TSK, eskiden olduğu gibi valinin oluruyla operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri için harekete geçebiliyor. Yol güvenliği ve güvenlik kontrolü gibi görevlerini ise vali talimatına gerek kalmaksızın sürdürüyor. TSK çekilme sürecinde şu ana kadar PKK’lıların çekilme görüntüsü ve bilgisi elde etmediği için valilerden operasyon izni istemedi.



Türkiye’den çekilen ilk PKK’lı grup geçtiğimiz hafta Kuzey Irak’a girmişti. Kalabalık bir gazeteci grubunun da izlediği çekilme sonrası PKK’lılar, yolda heronlarla karşılaştıklarını, kendilerini şemsiyelerle gizlediklerini ileri sürmüştü. Bu arada basına yansıyan bu görüntüler de asker de kuşku yarattı. Çekilme görüntülerindeki PKK’lıların ayakkabı ve elbiselerinin çok temiz olması yıllarca terörle mücadeleyi sürdüren deneyimli askerlerde ciddi soru işareti yarattı.