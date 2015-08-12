'TSK operasyonlarında 300 PKK'lı öldürüldü, 500 PKK'lı yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak ve Türkiye’deki PKK mevzilerine yönelik operasyonlarında 300 PKK’lının öldüğü, 500 PKK’lının ise yaralandığı öne sürüldü. CNN Türk’ün ulaştığı istihbarat raporlarında Kandil, Hakurk, Zap, Gara, Metina, Haftanin, Avaşin-Basyan kamplarına yüzde 80 oranında hasar verildiği iddiası yer aldı. Raporlara göre operasyonlarda 300'e yakın terörist öldürüldü, yaklaşık 500'ü yaralandı. Raporlarda “800 civarında teröristin savaş dışı kaldığı” yazıldı. Örgütün lider kadrosundaki bazı isimler ise yer değiştirmek zorunda kaldı. Murat Karayılan'ın İran'a, Cemil Bayık'ın Suriye'ye geçtiği bilgisi de rapor edildi.

CNN Türk’ün haberine göre, istihbarat raporlarında örgütün kent yapılanmasına vurgu yapıldı. Raporlara göre, PKK’nın kent merkezlerinde ve irili ufaklı sivil yerleşim yerlerinde çok sayıda silahlı militanı bulunuyor. Bu evlerin altlarında tüneller kazıldığı, bazı evlerin bu tüneller yoluyla birbirine bağlandığı rapor edildi.

İstihbarat raporlarında da Şırnak ve civarındaki gelişmelerin hassasiyetle takip edildiği belirtiliyor. Karadeniz ve Ağrı yöresi dağlarına yönelik yeni bir yapılanma içinde olan örgütün, bu bölgeledeki faaliyeti de yakından takip ediliyor. Raporlarda, bu bölgelerde PKK'nın amaçlarına yönelik güvenlik güçlerinin aldığı önlemlere yer veriliyor.