Anadolu Ajansı: TSK'nın FETÖ ile mücadelesinde bugüne kadar 24 bin 256 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ iddiasıyla haklarında soruşturma ve dava açılan 150’si general, 24 bin 256 personeli ihraç etti etti. OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 9 bin 360’ı Milli Savunma Bakanı Akar’ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 personel ihraç edildi.



FETÖ iddiasıyla haklarında soruşturma açılan 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subay bulunuyor.

Milli Savunma Üniversitesi'nde 11 bin 475 öğrenci eğitim görüyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısının artırılmasına yönelik de önemli çalışmalar hayata geçirildi. Çalışmalar sonucunda Milli Savunma Bakanlığı'nın personel sayısı 440 bin 293’ü askeri personel olmak üzere toplam 479 bin 833 oldu.

Milli Savunma Üniversitesi'nde toplam 11 bin 475 öğrenci eğitim görüyor. 2017’den bu yana harp okullarından 2 bin 693, astsubay meslek yüksekokullarından 6 bin 772 , harp enstitülerinden 2 bin 386, Müşterek Harp Enstitüsünden ise 106 personel mezun oldu. (Anadolu Ajansı-DHA)