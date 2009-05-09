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Yaşam

TSK Misafir Askeri Personel Dostluk ve Kardeşlik Günü

09 Mayıs 2009 19:46

Türkiye'de eğitim gören misafir askeri personelin vatandaşı olduğu ülkeler ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla Kara Harp Okulu'nda (KHO) "TSK Misafir Askeri Personel Dostluk ve Kardeşlik Günü" düzenlendi.

Misafir askeri personele Türkiye'yi, TSK'yı, Türk kültürünü tanıtmak ve bu personelle Türkiye'de eğitim gördüğü TSK birimleri arasında iletişimi sürekli kılmanın hedeflendiği etkinliğe, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Namık Korhan, KHO Komutanı Tümgeneral Kenan Hüsnüoğlu, misafir öğrencilerin yakınları ile davetliler katıldı.

KHO Komutanı Tümgeneral Hüsnüoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada misafir askeri personelin Türkiye'deki eğitim ve öğrenimi ile ilgili bilgi verdi.

Tümgeneral Hüsnüoğlu, "Kara Harp Okulunda eğitim ve öğrenim gören misafir askeri personel, bu sürede aklın ve bilimin ışığında donatıldıkları bilgilerle uluslarımız ve silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişkilerimizin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Etkinlikte daha sonra Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gambiya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, KKTC, Makedonya, Türkmenistan ve Ürdün'den gelen öğrenciler arasında yapılan şiir ve makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Namık Korhan tarafından verildi.

Kısa bir konserin de verildiği etkinlikte, aralarında Kazakistan, Ürdün ve KKTC'nin de bulunduğu misafir ülkelerden gelen öğrencilerin folklor gösterileri beğeniyle izlendi.

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