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15 Temmuz Darbe Girişimi

"TSK mensubu iki general Almanya'dan sığınma istedi" iddiası

15 Temmuz sonrası Almanya'dan 414 devlet görevlisi siyasi sığınma talebinde bulunmuştu

18 Mayıs 2017 10:46

TSK mensubu iki generalin Almanya’dan sığınma talebinde bulunduğu iddia edildi. Alman Bild gazetesinin haberine göre salı akşamı Frankfurt Havalimanı’nda siyasi sığınma talebinde bulunan iki Türk general, sığınmacıların kayıtlarının yapıldığı mülteci kampına götürüldü.

Hürriyet gazetesinden Ali Varlı'nın haberine göre, isimleri açıklanmayan Türk generaller, burada kimlik ve ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Giessen kentindeki mülteci yurduna yerleştirilecek. İki generalin 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. 15 Temmuz sonrası Almanya'dan yaklaşık 414 subay, diplomat, hâkim, savcı ve üst düzey devlet görevlisi siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.

Askerlerin Almanya’dan iltica talep etmesi iki ülke arasında krize yol açmıştı. En son Almanya’daki NATO üssünde görevli Türk subayların iltica taleplerini Almanya kabul edince Ankara ile Berlin arasında İncirlik Üssü krizi patlak vermişti. Ankara, Berlin’in subaylara siyasi sığınma hakkı tanıması üzerine Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nde görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik Üssü’ne alternatif üs arayabileceklerini açıklamıştı.

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TSKAlmanyaBild gazetesiFrankfurt Havalimanımülteci kampı

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