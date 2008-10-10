TSK: Maddi sorunumuz olmadı

Çiçek: Artık biri bizi gözetliyor

Unakıtan'a ağır suçlama

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı haftalık basın toplantısında, terör örgütü saldırısının Aktütün Karakolu’na değil, 1 kilometre batısındaki Bayraktepe’ye olduğu belirterek, Aktütün Karakolu’nun konumunun ve binalarının durumunun verilen zayiatla ilgili olmadığı ifade edildi.2008 yılına kadar 168 karakol binası inşa edildiğini belirten Tuğgeneral Metin Gürak, diğer 162 adet karakolun inşasının ise 2009 yılında başlanacağını hatırlatarak, “Önemli güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında hiçbir mali kaynak sorunu olmamıştır” dedi.Haftalık basın toplantısında konuşan Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüyle yaptığı mücadeleyle ilgili bilgi verdi. Toplantıda Aktütün bölgesine ilişkin bilgi verildi. 3 Ekim 2008 tarihinde meydana gelen Aktütün bölgesindeki Bayraktepe’ye yapılan saldırıyla ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapıldığını ifade eden Tuğgeneral Gürak “Ancak basının bir bölümünde doğru anlaşılmasına rağmen, diğer bölümünde farklı algılandığı görülen konunun bir bölümünün tekraren açıklanmasına gerek duyulmuştur” diyerek şu konulara dikkat çekti:“- Terör örgütünün saldırısı Aktütün Karakolu’na değil, bu merkezin yaklaşık 1 kilometre batısına emniyet amaçlı olarak çıkartılan Bayraktepe’ye olmuştur.-Aktütün Karakolu konumunun ve binalarının durumunu verilen zayiatla hiçbir ilgisi yoktur.-Bayraktepe tutulmaya devam edecektir. Bayraktepe’ye yapılması düşünülen bir inşaat yoktur, gerek de bulunmamaktadır.-Bir plan dahilinde Türkiye-Irak ve İran sınırında bulunan öncelikli karakollar yeniden inşa edilmektedir. Bu kapsamda 2008 yılına kadar 168 karakol binası inşa edilmiştir. Bu yıl ise aralarında Aktütün Karakolu da olmak üzere 13 karakolun inşası devam etmekte olup, mali kaynak sorunu yoktur. Diğer 162 adet öncelikli karakolun inşasına ise Maliye Bakanlığı’nın koordinatörlüğüne 2009 yılında başlanacaktır. Böylece öncelikli karakolların inşaları tamamlanmış olacaktır.-Önemli güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında hiçbir mali kaynak sorunu olmamıştır.”