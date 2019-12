TSK, laik devletin güvencesi

Görev devir teslim töreninde bazı cemaatlerin laiklik karşıtı faaliyetlerine dikkat çeken Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, bugün de TSK'nın laik ve üniter devletin güvencesi olduğunu söyledi. Başbuğu böylece 24 saat içinde yaptığı iki açıklamada da laiklik vurgusu yapmış oldu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Orgeneral Başbuğ "Değerli Silah Arkadaşlarım" hitabıyla başladığı mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık mücadelesinden, ulusça zaferle çıkışımızın 86'ncı yıl dönümünde, bir kere daha büyük bir kıvançla idrak ettiğimiz Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü hepimize kutlu olsun" dedi.



Türk ulusunun tarihinde bir dönüm noktası olan bu zaferin bağımsızlığı yok edilmek istenen Türk ulusunun erkek-kadın, genç-yaşlı tüm fertleriyle birlikte verdiği varoluş mücadelesinin en büyük destanı olduğunu vurgulayan Orgeneral Orgeneral Başbuğ, mesajında şunları kaydetti:



"Hamuru vatan aşkı ve bağımsızlık tutkusuyla mayalanmış Türk ulusunun, hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini bilen Ulu Önder Atatürk, ulusun bağrından çıkan Kahraman Türk Ordusu ile birlikte, harp tarihine altın harflerle yazılacak eşsiz bir zafer elde etmiştir.







-"ATATÜRK, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ TSK'YA EMANET ETMİŞTİR"







Tüm safhaları büyük bir özenle planlanan bu zafer, daha büyük hedeflere ulaşmak için gereken ilk kıvılcım olmuştur. Türk ulusunu esaretin karanlığına gömülmekten kurtarıp, bağımsız ve uygar bir devlet haline getirmek gayesiyle, düşmanın istila hırsı ve ters giden talih, önce İnönü'de mağlup edilmiş, ardından ulusal bağımsızlığımızın gerçekleşeceğine olan inanç Sakarya'da pekişmiş ve son olarak Büyük Taarruz'la düşman ordularını denize dökmek suretiyle Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi tamamlanmıştır. Büyük Türk ulusu, bu eşsiz zaferle birlikte, sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverliği ile neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş, yeni ve sağlam esaslar üzerinde yükselecek Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline de ilk harcı koymuştur.



Büyük Zaferin, Türk ulusunun dünya ulusları arasında hak ettiği yeri alması bakımından bir başlangıç noktası olduğu düşüncesinden hareket eden Ulu Önder, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefinin ancak, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti çatısı altında gerçekleşebileceğine inanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yürümekte olduğu çağdaş uygarlık yolunu, İlkeleri ve müspet ilimin rehberliğiyle aydınlatmış ve onu her türlü tehdide karşı büyük bir kararlılıkla koruyacak Türk Silahlı Kuvvetlerine emanet etmiştir."







-"TSK, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ HER TÜRLÜ TEHLİKEYE KARŞI KORUMAK İÇİN GÖREVİNİN BAŞINDADIR"







Türk Silahlı Kuvvetleri'nin; bilgi, bilinç ve güçlü bir inançla benimsediği "Atatürkçü Düşünce Sistemi", geleneksel disiplin anlayışı, sarsılmaz birlik ve beraberliği ile Türk ulusunun kendisine duyduğu yüksek güvenden aldığı güçle, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısının en büyük güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Orgeneral Başbuğ "En zor şartlar altında yurdunu ve ulusunu düşman istilasından kurtardığı gibi, bugün de aynı azim ve kararlılıkla, çağın gereklerine uygun bilgi donanımı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü tehlikeye karşı korumak ve kollamak amacıyla görevinin başındadır" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kararlılıkla görevinin başında olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini aşındırma, ulusal birlik ve beraberliğini bozma yönündeki tüm girişimlerin yok olmaya mahkum olduğunun altını çizen Orgeneral Başbuğ şöyle dedi:



"Bu duygu ve düşüncelerle; büyük bir coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferin mimarı ve Başkomutanı Ulu Önder Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu zaferin elde edilmesinde olduğu kadar bu zaferin kazanımlarının korunması için verilen mücadelelerde de hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi de saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Komuta etmekten gurur duyduğum Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarının Zafer Bayramını ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü yürekten kutluyorum."