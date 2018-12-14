TSK, Karacak dağını vurdu

TSK, Kuzey Irak'taki Karacak dağına hava harekatı düzenledi.

'Baskın' tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildiği belirtildi.

Hedeflerin istihbarat birimleriyle koordineli belirlendiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

Harekat sonrası açıklama yapan Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" diye konuştu.