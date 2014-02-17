TSK kanunu Meclis'te kabul edildi, 74 pilot istifa etti

TBMM'de içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlara yönelik zorunlu hizmet süresinin uzatılmasına ilişkin maddenin de yer aldığı, askerlik kanununda değişiklik öngeren yasa kabul edildi. Yasa henüz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmadı. Ancak daha şimdiden, çoğunluğu binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki, TSK'da görev yapan 74 pilotun istifa dilekçelerini verdikleri öğrenildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre TSK'da emeklilik ve ayrılma işlemlerindeki idari işlerin düzenliliği açısından her yıl dilekçe vermek için tarihler belirlenir. Bu yıl, bu istifalar için son tarih olarak şubat sonu belirlendi. Bu nedenle de dilekçeler bu ay içinde TSK'ya verildi.

Pilotlara zorunlu hizmet süresi uzatılıyor

Hükümet , TBMM'den geçen yasa değişikliği ile, 2012 yılında çıkardığı ve TSK personelinin hizmet sürelerini düşüren hükümlerini, pilotlar açısından geri almış oldu.



Geçen yıl da TSK'dan 110 pilotun istifa ettiği bizzat Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanmıştı.



Yeni yasanın ilgili maddesi şöyle;

"926 sayılı kanunun 113. maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan, "iki katı" ibaresi, "3 katı" şeklinde değiştirilmiştir."



Değişiklik yapılan yasa maddesinin ilgili bendi ise şöyle;

"d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin iki katı kadar uzatılır."

Hava kuvvetleri'nde iki, kara kuvvetleri'nde bir yıl uzayacak

TSK'da mecburi hizmet sistemi gereği, harp okullarından mezun olan subayların tümü için 10 yıllık bir mecburi hizmet süresi bulunuyor. (Daha önce 15 yıl olan bu mecburi hizmet süresi, 2012 yılında personel kanununda yapılan değişiklik ile 10 yıla indirilmişti.)

Ancak yine yasa gereği, tüm subaylar için standart 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, subayın TSK bünyesindeyken aldığı ek kurs ve eğitimlere göre de arttırılıyor.

TSK'da, Hava ve Kara Kuvvetlerinde seçilen subaylara, ayrıca pilotaj eğitimi veriliyor.



Hava Kuvvetlerinde pilotaj eğitimi ortalama 2 yıl iken, Kara kuvvetlerinde ortalama bir yıl olarak veriliyor.

Yine mevcut yasa gereği, pilotların aldıkları bu pilotaj eğitimleri süreleri de 2 ile çarpılarak, subayın standart mecburi hizmeti olan 10 yıla ekleniyor.

Getirilen yeni yasa değişikliği ile ise, pilotaj eğitimine karşılık yapılacak mecburi hizmet süresi, eğitim süresinin iki katından, üç katına çıkarılıyor.

Bu durumda da, hava kuvvetlerinde pilotaj eğitimi alan subaylar için toplamda 6 yıl, kara kuvvetlerinde ise toplamda 3 yıl ek mecburi hizmet yükü geliyor.

Atılan bu adımla da, mecburi hizmetin 2012 yılında 15 yıldan 10 yıla düşürerek, özellikle hava kuvvetleri komutanlığında pilotların erken ayrılmasının önünü açan düzenleme, büyük ölçüde geri alınmış oluyor.