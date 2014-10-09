TSK, İzmir Valiliği'nin yalanladığı 'bayrak indirildi' açıklamasını kaldırdı

Genelkurmay Başkanlığı sitesinde, "Yurtiçi Olaylar" bölümünde yer alan Kadifekale Şehitliği'ndeki Türk Bayrağı'nın 150-200 kişilik bir grup tarafından indirilip yakıldığı açıklaması, İzmir Valiliği'nin bunu yalanlamasının ardından kaldırıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki "2014 Yılı Önemli Yurtiçi Olaylar" başlıklı bölümde, "Bölücü Terör Örgütüne müzahir 150-200 kişilik bir grup tarafından, İzmir Konak Kadifekale Şehitliği'nde bulunan bir Türk Bayrağı direğinden indirilerek yakılmıştır" açıklaması yer aldı. Bu bilginin dün (çarşamba) internet sitelerinde haber olarak yer alması üzerine İzmir Valiliği tarafından hemen yazılı bir açıklama yapılarak bayrak yakıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, "7 Ekim 2014 tarihinde akşam saatlerinde Kadifekale sur içerisinde bulunan 40 metre yüksekliğindeki demir direğe asılı bulunan 9x13.5 metre ebadındaki Türk Bayrağının yasa dışı bir grup tarafından indirilmeye çalışıldığının haber alınması üzerine, bölgeye süratli bir şekilde güvenlik kuvvetleri intikal ettirilmiş, bayrağı yarıya kadar indirmiş olan eylemci grubun bayrağı tamamen indirmesine fırsat verilmeden, müdahale edilmek suretiyle söz konusu bayrağın yeniden göndere çekilmesi sağlanmıştır. Kadifekale bölgesindeki Şehitlikte bulunan bayrağın hiçbir şekilde indirilmesinin ve yakılmasının söz konusu olmadığı, yakın bir yerde bulunan kale sur içerisindeki başka bir bayrağın indirilmeye teşebbüs edildiği, ancak güvenlik kuvvetlerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiği, bayrak indirme girişimini sonuçsuz bıraktığı, bayrağın yeniden göndere çekildiği ve iddia edildiği gibi hiçbir şekilde bayrağı yakma girişiminin de olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu eylemci grubun kaçış istikametindeki Kadifekale sur içi bölgesi ve ara sokaklarında yapılan detaylı aramalar neticesinde; bayrağı indirmeye teşebbüs olayına karışan 1993 doğumlu M.O. isimli şahıs ile birlikte bölgedeki olaylara karışan 19 şahıs olay saatlerinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli yasal işlemlere başlanmıştır" denildi.

Valiliğin bu açıkmasının ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki "2014 Yılı Önemli Yurtiçi Olaylar" başlıklı bölümde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ilköğretim okulunun bahçesinde bulunan Atatürk büstü ve Türk Bayrağı'na saldırıda bulunulduğu yolundaki bilgilendirmenin bir alt satırında yer verilen, Kadifekale Şehitliği'ndeki bayrak indirip yakma açıklaması kaldırıldı.

