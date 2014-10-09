Genelkurmay'ın 'bayrak indirildi' açıklamasını, İzmir Valiliği yalanladı

İzmir Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesindeki 'Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan Kadifekale Şehitliği'ndeki Türk Bayrağı'nın 150-200 kişilik bir grup tarafından yakıldığı açıklamasını yalanladı.

DHA'da yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki '2014 Yılı Önemli Yurtiçi Olaylar' başlıklı bölümde, 'Bölücü Terör Örgütüne müzahir 150-200 kişilik bir grup tarafından, İzmir Konak Kadifekale Şehitliği'nde bulunan bir Türk Bayrağı direğinden indirilerek yakılmıştır' açıklaması yer aldı.



Bu bilginin internet sitelerinde haber olarak yer alması üzerine İzmir Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapılarak bayrak yakıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtildi.



Valilik açıklamasında, '8 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan bazı basın yayın organlarında; 'bölücü terör örgütüne müzahir 150-200 kişilik bir grup tarafından İzmir'in Konak İlçesi Kadifekale Şehitliğinde bulunan bir Türk Bayrağı'nın direğinden indirilerek yakıldığına' ilişkin haberlerin yer aldığı görülmektedir. Konu hakkında yapılan detaylı incelemelerde; 7 Ekim 2014 tarihinde akşam saatlerinde bölücü terör örgütüne müzahir kişilerin ilimizin değişik noktalarındaki güvenlik kuvvetleri ile araçlarına, belediye otobüslerine, bazı bankalara, vatandaşlara ait işyerlerine ve araçlarına taşlı, sopalı, molotoflu, havai fişekli ve maytaplı saldırılarda bulunduklarının, toplumsal huzuru kaçırdıklarının, kamu düzenini bozduklarının, can ve mal güvenliğini ortadan kaldırdıklarının görülmesi üzerine güvenlik birimlerimizce yasa dışı bu eylemlere yönelik olarak gerekli çalışmalar başlatılmış, bu bağlamda olaylara karışan; bir siyasi partinin il başkanı ile ilçe başkanı da dahil olmak üzere toplam 11'i çocuk 27 kişi gözaltına alınmıştır. İlimizdeki can ve mal güvenliğini tehdit ederek, suç işleyen diğer yasa dışı grupların tespitine yönelik çalışmalar güvenlik kuvvetleri tarafından titizlikle devam ettirilmektedir.

Ayrıca, 7 Ekim 2014 tarihinde akşam saatlerinde Kadifekale sur içerisinde bulunan 40 metre yüksekliğindeki demir direğe asılı bulunan 9x13.5 metre ebadındaki Türk Bayrağının yasa dışı bir grup tarafından indirilmeye çalışıldığının haber alınması üzerine, bölgeye süratli bir şekilde güvenlik kuvvetleri intikal ettirilmiş, bayrağı yarıya kadar indirmiş olan eylemci grubun bayrağı tamamen indirmesine fırsat verilmeden, müdahale edilmek suretiyle söz konusu bayrağın yeniden göndere çekilmesi sağlanmıştır.



Kadifekale bölgesindeki Şehitlikte bulunan bayrağın hiçbir şekilde indirilmesinin ve yakılmasının söz konusu olmadığı, yakın bir yerde bulunan kale sur içerisindeki başka bir bayrağın indirilmeye teşebbüs edildiği, ancak güvenlik kuvvetlerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiği, bayrak indirme girişimini sonuçsuz bıraktığı, bayrağın yeniden göndere çekildiği ve iddia edildiği gibi hiçbir şekilde bayrağı yakma girişiminin de olmadığı anlaşılmıştır.



Söz konusu eylemci grubun kaçış istikametindeki Kadifekale sur içi bölgesi ve ara sokaklarında yapılan detaylı aramalar neticesinde; bayrağı indirmeye teşebbüs olayına karışan 1993 doğumlu M.O. isimli şahıs ile birlikte bölgedeki olaylara karışan 19 şahıs olay saatlerinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli yasal işlemlere başlanmıştır' denildi.