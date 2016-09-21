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"TSK, IŞİD'le savaşması için Suriye'ye piyade yollayacak" iddiası

Operasyon yapılması beklenen El Bab, Rakka'dan sonra IŞİD'in ikinci başkenti olarak biliniyor

21 Eylül 2016 10:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye hareketinden önce dile getirdiği “El Bab Operasyonu”nun tam olarak ne zaman başlayacağı merak edilirken, Kilis’in Elbeyli ilçesinden kuş uçumu 30 km güneyde olan Suriye’nin El Bab kentine inmek için özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), savaş uçakları ve tankların yanı sıra, Kara Kuvvetleri’ne bağlı değişik muharip piyade sınıflarının da Suriye içine gireceği iddia edildi. Ancak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şu an için Suriye'ye piyade sokulmayacağını söyledi.

Özel Kuvvetler'in belirleyeceği IŞİD mevzilerinin tank, top ve savaş uçaklarıyla vurulacağı, kara güçleri de arkadan güvenliği sağlayacağı belirtilmişti. Hürriyet güvenlik muhabiri Uğur Ergan bir yetkilinin, “El Bab’a inmek için daha kapsamlı kara gücü şart. Harekât planlarında elbette kara unsurları da bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi Türkiye sınırının tam güvenliği için El Bab’ı da dahil edecek şekilde temizlik şart” dediğini yazmıştı.

 

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