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TSK: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekâtında 34 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini; harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 34’e çıktığını duyurdu

12 Haziran 2018 13:11

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini; harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 34’e çıktığını duyurdu.

TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34’e ulaşmıştır.\"

 

 

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