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TSK: Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü
Operasyon, TSK'nın Twitter hesabından duyuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan '5 teröristin' etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:
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