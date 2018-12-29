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Gündem

TSK: Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü

Operasyon, TSK'nın Twitter hesabından duyuruldu

29 Aralık 2018 00:57

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan '5 teröristin' etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

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