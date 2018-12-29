TSK: Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma gayreti içerisinde olan '5 teröristin' etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.