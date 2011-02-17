'TSK içindeki çürükleri ayıklasın'

T24 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, TSK başta olmak üzere kurumların Soğuk Savaş sonrası döneme hızlı bir adaptasyon ihtiyacı olduğunu savundu.



Çelik, “TSK, içindeki, varsa, çürükleri, ki muhtemelen vardır, ayıklamalı” dedi. Son tutuklamalara yönelik eleştiriler için de “Eğer yargı yanlış yapmışsa yanlışı yine yargı düzeltmeli” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Hiçbir şey gizli kalmıyor'



“Hâkim ve savcılar asker tarafından çağrılınca çok fazla bir tepki olmadı o süreçlerde, ama hâkim ve savcılar askeri çağırınca işte şu anda konuşulanlar... Yargı eğer bu tutuklamaları, süreçleri yönetmekte ifade edildiği gibi bir yanlış ve yanılgı içindeyse bunu düzeltecek olan yine yargıdır. Eğer yanlış yapmışsa yine kendisi düzeltmeli, siyaset karışmamalı. Bu sürece katkı sağlarsak, kim yanlış yapıyor kim doğru yapıyor ortaya çıkacak. Eski alışkanlıklarımızı sürdürürsek siyasetçimizle, medyamızla, yargıya müdahale bu işte. Bir yandan da siyasetçi olarak bu sürece nasıl müdahale edeceksiniz? Hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir ortamda siz kime nasıl talimat vereceksiniz? Hangi yargıca, savcıya...





'Eski Türkiye kalıntıları'



Başta TSK olmak üzere bütün kurumlarımızın Soğuk Savaş sonrası döneme hızlı bir adaptasyon ihtiyacı var bana göre. İçindeki, varsa, çürükleri, ki muhtemel vardır, bence onları ayıklamalı, bu iş bu şekilde şeffaf bir şekilde çözülmeli. Ne medya, ne siyasetçi, ne asker kimse önceki dönemlerden net olarak sıyrılıyor. Herkes eski Türkiye kalıntılarıyla, artıklarıyla var olmaya çalışıyor, bu aşılmalı diye düşünüyorum. Kurumlar da üzerine düşeni yapmalı, yeni dönemi görmeli, millet iradesi lafta değil yani. Medyada da hâkim-savcı pozisyonu oluşmaya başladı. Bu da çok ileri bir nokta. Bence bu da sorgulanmalı. Baktığınız zaman neredeyse karar çıktı, çıkacak gibi geliyor.





'Başbakan’ı yakınen tanırım'



(Korku cumhuriyeti) Böyle bir algı oluşturma atmosferi var, yayınlarla da ama kendime ve başbakana bakıyorum, ki 30 yıldır çok yakınen tanıyorum, il ve belediye başkanlığı da dahil o günkü Tayyip Erdoğan yönetimi ile bugünkü Tayyip Erdoğan yönetimi arasında bu nefreti, bu korkuyu oluşturacak bir anlayış yok. Bu konuda bir eksiğimiz sözkonusu ise bu tablonun giderilmesi için aslında çalışmaları da sürdürüyoruz. Bu adaylara da yansıyabilir. Madem tespitlerimiz var, sahil konusu, yanlışlar doğrular, bunları 73 milyona hitap edecek şekle dönüştürme çabası içinde adaylarda da diğer konularda da olur.”

% 25 CHP için başarı olur



Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de, “Eğer bu iş 2014’e sarkarsa, bu millet Başbakanı bırakmaz” dedi. Seçimlerde partisinin oy oranına ilişkin, “Yüzde 48,2” tahmininde bulunan Çelik, CHP’nin oyu için “Yüzde 25 başarı olur” dedi. Çelik, MHP’nin ise yüzde 9-11 bandında olduğu tahminini yaptı.





