TSK: Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli'de üç terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli’de güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.