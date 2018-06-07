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TSK: Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli'de üç terörist etkisiz hale getirildi

  ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli’de güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

07 Haziran 2018 19:59

 

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli’de güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

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