TSK: Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır 

\"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UNSURLARI BÖLGEDEKİ GÖREVLERİNİ ASTANA SÜRECİNDE GARANTÖR ÜLKELERCE MUTABIK KALINAN ANGAJMAN KURALLARI ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRMEKTEDİRLER\"

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan açıklamada, \"Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır.Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler\" denildi.

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