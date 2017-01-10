TSK: Fırat Kalkanı'nda irtibat kesilen iki asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği açıklanan Astsubaylar Duran Keskin ve Kıvanç Kaşıkçı'nın hayatını kaybettikleri açıklandı.
Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından, Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya, Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi de Çanakkale'ye gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında iki askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti.
İrtibatın kesildiği Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in hayatlarını kaybettikleri haberi gece saatlerinde Çanakkale ve Adana'daki ailelerine verilmişti.