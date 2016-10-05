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TSK: Fırat Kalkanı harekâtında 1 asker şehit oldu

Çatışmada 3 asker de yaralandı

05 Ekim 2016 11:50

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekâtında, Ziyara'daki çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. 

Fırat Kalkanı harekatının başlamasından itibaren geçen43 günlük süreçte şehit asker sayısı 11’e yükseldi.

TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rai'nin doğusunda yer alan ÖSO kontrolündeki Ziyara meskun mahalline DAEŞ tarafından yapılan sızma girişimi sonucu, bölgede bulunan TSK unsurları ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 18 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 1 asker şehit olurken 3 asker de hafif yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında tespit edilen 75 DAEŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları tarafından 221 adet Fırtına, 40 adet çok namlulu roketatar ve 14 adet tank atışı yapıldı, belirlenen hedefler arasındaki silah mevzileri, geçici barınma alanları ile park halindeki iki araç tam isabetle etkisiz hale getirildi."

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SuriyeFırat Kalkanı harekatışehitCerablusZiyara

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