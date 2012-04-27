TSK: Eşcinsel değil hastasın!

Eşcinsel olduğunu söyleyerek çürük raporu isteyen gence teşhis konuldu: Nevrotik kişilik. Askerliğe elverişlidir. Komando olamaz.

Erkan Altay, eşcinselliği ‘psikoseksüel bozukluk’ olarak nitelendiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) eşcinsel olduğuna bir türlü ikna edemedi. Haydarpaşa GATA, Altay’a ‘Nevrotik kişilik’ tanısı koydu, “Askerliğe elverişli, komando olmaya elverişsiz” olduğuna karar verdi. Altay, “İnanılmaz bir psikolojik işkenceyle ve yıldırma politikası ile karşı karşıyayım” dedi.

'Ailenle gel'

Elif İnce'nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, serbest gazetecilik yapan 25 yaşındaki Altay, yaklaşık 1.5 ay önce eşcinsel olduğunu beyan etmek ve ‘çürük raporu’ almak için askerlik şubesine başvurdu. Sırasıyla Kasımpaşa, Gümüşsuyu ve Haydarpaşa GATA’ya (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) sevk edildi. GATA’da gerekli görüşmeleri ve psikolojik testleri tamamlandıktan sonra kendisinden ‘aile görüşmesi’ istendi.

Altay, ailesine açık olmadığını ve görüşmeye gelmelerinin mümkün olmayacağını belirtmesine rağmen doktorların “Bir şey olmaz, gelişimini sormamız lazım” dediğini ve kararı verecek olan kurula çıkması için 24 Nisan’a randevu verildiğini söyledi.

Altay, geçen salı girdiği kurul toplantısını şöyle anlattı: “Önce bir doktorla görüştüm. Ona KAOS GL muhabiri olduğumu söyledim, zaten 6 yıldır eşcinselliğe dair yazdığım onlarca haber ve söyleşimi yanımda getirmiştim. Üniversite bitirme tezimin bile eşcinselliğin haberlerde ele alınışı üzerine olduğunu anlattım. Doktor, kendisinin de eşcinsellik hakkında tez hazırlayacağını, bunun yeterli olmadığını söyledi. İlk kez ne zaman ilişkiye girdiğim, ‘bayanlarla’ olup olmadığım gibi sorular sordu. Kadınlarla hiç ilişkiye girmediğimi söyledim. Askere gitmek istememe nedenimi sordu, eşcinselliğimi saklama baskısı altında kalmak istemediğimi, diğerleri tarafından rahatsız edileceğimi düşündüğümü açık bir dille belirttim.”

Altay bundan sonra kurul aşamasının geldiğini söyledi: “Sonra 6-7 kişilik bir kurulun önüne çıktım. ‘Eşcinselliğini anlat’ diye başladılar. Yaptığım çalışmalardan bahsettim. Aliye Kavaf’ın ‘Eşcinsellik hastalıktır’ beyanına karşı Mehmet Sevigen’in soru önergesi verme sürecinde destek olduğumu belirtim. ‘Sence hastalık değil mi?’ dediler. ‘Değil’ dedim. ‘Biz burada hastalıkları değerlendiriyoruz’ dediler. Ben de, ‘Prosedür gereği hastalık demeniz gerekiyor olabilir, ama ben hastalık olmadığını biliyorum’ dedim. Sanırım hasta olduğumu söylememi istediler.”

Eline tutuşturulan kararda ‘nevrotik, askere elverişli’ ifadesini görünce şoke olduğunu anlatıyor Altay: “Benimle birlikte gelen eşcinsellerden birine daha elverişlidir kararı çıktı. Belki de yeteri kadar kadınsı değilim diye zorla yollamaya çalışıyorlar.” Hastaneden ise raporla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

'Şehir şehir gezmem gerekebilir'

Erkan Altay, askerlik şubesine itirazda bulunmuş, şimdi yeni bir hastaneye sevk edilmeyi bekliyor. LAMBDA’nın Avukatı Fırat Söyle, “İkinci hastane ‘Askerliğe elverişli değil’ raporu verse bile üçüncü hastaneden bu kararın onaylatılması gerekiyor. İstanbul’da sadece Haydarpaşa GATA bu değerlendirmeleri yapıyor, bu yüzden ikinci ve üçüncü raporları almak üzere Bursa, Gölcük veya Gelibolu’ya gitmesi istenebilir. Ankara GATA’ya da sevk edilebilir” dedi.

“Şehir şehir gezmem gerekecek. İnanılmaz bir psikolojik işkence ve yıldırma politikası ile karşı karşıyayım” diyen Altay ise önümüzdeki hafta Ankara Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde işlemin iptali davası açmayı planlıyor.