TSK, Ermeni kilisesini iade ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sivas Temeltepe'deki 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı arazisinde bulunan Surp Kevork Kilisesi'ni restore edildikten sonra Sivas Ermeni Dostları Derneği'ne devretme kararı aldı.

Sabah gazetsinden Erhan Öztürk'ün haberine göre, Ermenilerin 1915 öncesi Sivas ve bölgesinde 198 kilise, 21 manastırı vardı. Bunlar arasında tek ayakta kalan Surp Kevork Kilisesi oldu. Tavra Boğazi denilen bölgede yer alan kiliseye yakın bir de Ermeni mezarlığı bulunuyor.

Dinlerinin gerekliliklerini yerine getirebilecekleri bir kiliseleri olmadığını söyleyen Sivas Ermeni Dostları Dernek Başkanı Sebuk Koçak, Surp Kevork Kilisesi'ni ilk ziyaretlerini anlattı ve "Kilise, 1940'lı yıllardan beri askeri alan içinde. Yıllarca yanına yaklaşmamıza bile izin vermediler. Kente gelen arkadaşlarımızla birlikte yazın tugaya gittik. Komutan bize izin verdi. Yıllar sonra kilisemizi görebildik. Açıkçası bu izni beklemiyorduk. Hepimiz mutlu olduk. Cenazemizi kaldıracağımız, ibadetimizi yapabileceğimiz bir kilisemiz yoktu" şeklinde konuştu.

Ekim ayında Sivaslı olan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı ziyaret eden dernek yetkilileri, kilisenin onarımı ve iadesi için talepte bulundu. Bakan Yılmaz, gerekli çalışmaların baştılması için Sivas Valisi Zübeyir Kemelek ile Vali Yardımcısı Salih Ayhan'a talimat verdi. Vali Zübeyir Kemelek de kilisyele ilgili "İlimizde çatısıyla, duvarlarıyla ayakta kalan tek eser. Sayın Bakan kendisine yapılan başvurudan hemen sonra bölgede incelemeler yaptı. Askeri alanın içerisinde olması kilisenin ayakta kalması için bir şans olmuş. Gerekli yazışmaların ardından ihale sürecini başlatacağız. Aslına uygun restorasyonu yapacağız. İlimizde yaşayan Ermeni vatandaşlarımıza da söyledim. Eski resimleri var ise getirsinler" dedi.

Askeri alanlardaki yapılar

Bakan İsmet Yılmaz'ı ziyaret eden heyette yer alan mimar Zakarya Mildanoğlu, askeri alanlarda terk edilen başka eserler olduğunu da hatırlattı ve "Vatandaşlarımızın Sivas'ta cenazelerini kaldıracakları, ibadet edebilecekleri bir yer yok. Bir mezarlık var. Tehcirden sonra Sivas'la birlikte Anadolu'nun birçok yerinde kiliseler çeşitli nedenlerle tahrip edildi. Başka askeri alanlarda da benzer yerler mevcut. Kısa sürede yasal prosedürlerin tamamlanacağını umut ediyorum" dedi.