TSK, Ergenekon davasında 'hakkaniyeti' Yargıtay'dan bekliyor

Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ergenekon davasında verdiği kararları "hakkaniyetli bulmadığını" belli etti. Genelkurmay bu görüşünü, dört cümlelik açıklamasına yerleştirdiği tek kelime ile hissettirdi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, "Söz konusu yargılamanın hakkaniyete uygun kesin bir hükümle neticeleneceğine inanmaktayız" denilerek, yerel mahkeme kararının kesinleşeceği temyiz aşamasına gönderme yapıldı.



Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile çok sayıda generalin de müebbet ve ağır hapis cezalarına çarptırıldığı Ergenekon davası için TSK'dan açıklama geldi. Açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarının "hakkaniyete uygun olmadığı" görüşü, "kesin hüküm" vurgusuyla temyiz aşamasına yapılan göndermeyle belli edildi.



Geelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan 4 maddelik açıklama aynen şöyle:

1) Kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak isimlendirilen davada İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesince bazı muvazzaf ve emekli TSK personeli hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir.

2) TSK mensupları ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar yakından takip edilmekle birlikte sabır, metanet, soğukkanlılık ve aklıselimle hareket edilerek yanlış anlaşılmalardan daima kaçınılmaktadır.

3) Yıllarca birlikte görev yaptığımız silah arkadaşlarımızın ve değerli ailelerinin yaşadıkları üzüntüyü derinden hissetmekte ve paylaşmaktayız.

4) TSK olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hukukun üstünlüğüne saygının gereği olarak, adil yargılanma ilkesi çerçevesinde, söz konusu yargılamanın hakkaniyete uygun, kesin bir hükümle neticeleneceğine inanmaktayız.

Açıklama metninde değişiklik

posta.com.tr'de yer alan habere göre, Genelkurmay'ın internet sitesinde yer alan açıklamanın 2. maddesinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, Hukuk Devleti olmanın erdemliliği ve Yüce Milletimize karşı olan sorumluluğumuz dikkate alınarak" ifadesi açıklamanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra metinden çıkarıldı.