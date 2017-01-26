TSK: El Bab'da 23 DEAŞ'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde 23 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanının öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekatın 156'ıncı gününde IŞİD'e ait "barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar olmak üzere 206 hedefin" vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, IŞİD'e ait 3 bombalı aracın da hava kuvvetleri tarafından imha edildiği notu yer aldı.

TSK'nın bilgilendirme açıklamasında, "Bab, Bzagah, Tadif, ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ hedefine harekat düzenlendi. Hava harekatında, barınma maksadı ile kullanılan 19 bina, bir 57 milimetre top, bir bakım-onarım atölyesi, bir gözetleme yeri, bir karargah binası ve bir cephanelik imha edildi" ifadesi de yer aldı.

Aynı açıklamada, harekatın başladığı tarihten bu yana 3 bin 209 el yapımı patlayıcı ve 55 mayının etkisiz hale getirildiği duyuruldu.