T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

TSK: El Bab'da 23 DEAŞ'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde 23 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanının öldürüldüğünü açıkladı.

26 Ocak 2017 15:19

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde 23 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanının öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekatın 156'ıncı gününde IŞİD'e ait "barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar olmak üzere 206 hedefin" vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, IŞİD'e ait 3 bombalı aracın da hava kuvvetleri tarafından imha edildiği notu yer aldı.

TSK'nın bilgilendirme açıklamasında, "Bab, Bzagah, Tadif, ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ hedefine harekat düzenlendi. Hava harekatında, barınma maksadı ile kullanılan 19 bina, bir 57 milimetre top, bir bakım-onarım atölyesi, bir gözetleme yeri, bir karargah binası ve bir cephanelik imha edildi" ifadesi de yer aldı.

Aynı açıklamada, harekatın başladığı tarihten bu yana 3 bin 209 el yapımı patlayıcı ve 55 mayının etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı HarekâtıSuriyeEl BabIrakDevletiSilahlı KuvvetleriFırat Kalkanı HarekâtıAğustosIŞİDBzagah TadifKabrMukriDEAŞHava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24