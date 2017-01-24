TSK: El Bab'da 13 DEAŞ'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde 13 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanının öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'nın yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekât kapsamında IŞİD'e ait "barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar olmak üzere 107 hedefin" vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, El Bab bölgesindeki 9 IŞİD hedefine yapılan hava saldırılarında 9 barınma yeri de imha edildi.

Açıklamada ayrıca, "Koalisyon hava unsurlarınca, Bzagah ve Kabr al Murki bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 5 hava harekatı sonucunda bir mühimmat yüklü araç, bir bina ve 2 havan vuruldu" denildi.