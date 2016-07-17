Genelkurmay'dan ilk açıklama: Hain girişimin engellenmesinde en büyük rol yüce milletimizindir; milletimizin emrindeyiz

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminden sonra yaptığı ilk resmi açıklamada, cuntacılar için "hain, çete, terörist" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Hain girişimin engellenmesinde en büyük rol yüce milletimizindir. Yüce milletimizin emrindeyiz" dendi.

Darbe girişimi gecesi cuntacıların kontrol altına aldığı isimler arasında yer alan Genelkurmay Başkanlığı Basın Ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin girişimleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının ezici çoğunluğunun anında verdiği tepki ve kahraman Emniyet mensuplarımızın da bu konuda göstermiş olduğu kararlılık ile reddedilmiş ve hainler amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişlerdir.

"Darbe girişimi başladıktan hemen sonra olayı duyan kadirşinas halkımız kendi bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek evlatlarını korumak ve demokratik hukuk sistemimize vurulacak darbeyi engellemek maksadıyla sokaklara çıkmış ve bu hainlere gereken en güzel ve en büyük dersi vermiştir. Yapılan hain girişimin engellenmesindeki en büyük rol yüce milletimizindir.

"İllegal yapılanma mensubu darbeciler şu an itibariyle etkisiz hale getirilmiş olup hukuk sistemi içerisinde hakkettikleri en ağır şekilde cezalandırılacaklardır.

"Bu darbe girişimi esnasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, kahraman emniyet mensuplarımıza ve içerisinde çok sayıda gencimizin de bulunduğu kadirşinas milletimizin kahraman evlatlarına Yüce Allah'tan rahmet, değerli aile fertleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

"Türk Silahlı Kuvvetleri Devletimizin ve yüce Milletimizin emrinde, görevinin başındadır."