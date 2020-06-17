TSK'dan Irak'ın kuzeyine 'Pençe-Kaplan Operasyonu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekât başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150’den fazla hedef vuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesi anlık takip ediyor. Harekât öncesinde brifing ile sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, harekâtı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

"Komandolarımız bölgeye intikal etti"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir'' ifadesi kullanıldı.

MSB operasyonun, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiğini bildirdi.

"Operasyon başarıyla sürüyor"

Bakanlıktan yapılan son açıklamada ise, hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerince belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğü belirtildi. Şu açıklamalarda bulunuldu:

"Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir.

Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor."

Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.

AKP Sözcüsü, Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı'ndan destek

Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik başlatılan ’Pençe-Kaplan Operasyonu’na ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan destek mesajları geldi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un “Ordunun Duası” şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer" dizelerine yer verdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerini imha etmek meşru hakkımızdır"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, sınırlarına, vatandaşlarına ve güvenlik güçlerine saldıran teröristlerle mücadele etmenin en doğal hakkı ve görevi olduğunu vurguladı.

Ülkenin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullandığına dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları teröre destek vermek anlamına gelir.

Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz. Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun."

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir"

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."

İbrahim Kalın: Aksini düşünenler hüsrana uğrayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için #PençeKaplan harekatı tüm süratiyle devam ediyor.

Türkiye devleti ve milleti, terörün her türüne ve destekçilerine karşı mücadele etmekte tam bir kararlılık içindedir. Aksini düşünenler hüsrana uğrayacaktır."