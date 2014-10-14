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Politika

TSK, Dağlıca’daki PKK noktalarını vurdu

TSK, 13 Ekim günü yaşanan çatışma için de açıklama yaparak, ‘Karşılık verilerek teröristler susturulmuştur’ dedi

14 Ekim 2014 16:54

Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16 ve F-4 savaş uçaklarının, Dağlıca'daki PKK noktalarını bombaladı belirtildi. Bu bombardıman, 'çözüm süreci'nin başlamasından beri yapılan ilk kapsamlı hava operasyonu olarak dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Hakkari’nin Dağlıca bölgesindeki PKK hedeflerine bombardıman düzenlediği belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, TSK aynı zamanda dün yaşanan çatışma içinde "13 Ekim 2014 tarihinde teröristler tarafından Dağlıca Üs Bölgesine birkaç noktadan uzun namlulu silahlar ile yoğun şekilde taciz ateşi açılmış; teröristlere mevcut ateş destek vasıtaları ile derhal karşılık verilerek teröristler susturulmuştur" şeklinde açıklama yaptı.

Diyarbakır ve Malatya’dan kalkan F-16 ve F-4 savaş uçakları Dağlıca bölgesindeki PKK noktalarını bombaladı. Dağlıca Karakolu’nun, 3 gündür PKK’lı grupların doçka ve roketatarlı saldırısına maruz kaldığı, PKK’nın önceki gün gündüz saatlerinde yeniden saldırıya geçmesi üzerine Hava Kuvvetlerine ait jetlere bombalama talimatı verildiği belirtiliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bilgisi dahilinde Diyarbakır ve Malatya’dan kalkan F-16 ve F-4 savaş uçakları tarafından düzenlenen operasyonda, Dağlıca’daki birçok nokta hedef alındı.

Dağlıca bölgesindeki bombardımanın, çözüm sürecinin başlamasından sonra PKK’ya yönelik ilk kapsamlı hava operasyonu olduğuna dikkat çekiliyor.

Çözüm süreci başlamasından sonra PKK’ya karşı ilk kapsamlı hava operasyonunun yapılması dikkat çekti.

 

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