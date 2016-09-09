TSK: 'DAEŞ Saldırısında bir tank isabet aldı, 3 asker şehit oldu'

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekatının 17. gününde Suriye'nin Rai bölgesinin güneyindeki Tell El Hava bölgesinde TSK'ya ait bir tankın roket atışıyla isabet aldığını ve 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada bir askerin de yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisine devam ediliyor.

Bu kayıpla, Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonlarında hayatını kaybeden asker sayısı 7'ye yükseldi.

Ankara'da ise, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı harekatı ve Rakka'ya yapılacak olası operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Cerablus operasyonunun başarılı olması Rakka'daki ve Musul'daki yerel güçlerin cesaretini artırdı" dedi.

Çavuşoğlu, daha iyi bir strateji ve koalisyon ülkeleriyle birlikte havadan da destek verilmesi halinde, hem Musul, hem Rakka operasyonu ile DAEŞ'in bölgeden temizlenebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu: "Cerablus'ta olduğu gibi Rakka'da, Musul'da, özellikle yönetilemeyen ülke durumunda olan Suriye'de ve Libya'da, Irak'ta, DAEŞ'e ve terör örgütlerine karşı yerel güçlerin eğitilmesi ve donatılması çok önem arz ediyor" dedi.