TSK’da 600 albay re’sen emekliye sevk edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şûra'da, aralarında kurmayların da bulunduğu 600 albay emekliye sevk edildi.

Son yıllarda albayların en çok emekliye sevk edildiği şûra sonucu, kurmay albay sayısında önemli azalma oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albaylar daha önce 31 yıl görev yaparken, bu süre 29 yıla indirildi. 29 yılını dolduranlar arasından, istenilenlerle çalışılmaya devam edilirken “İhtiyaç olmadığı” gerekçesiyle diğer albaylar emekliye sevk edilebiliniyor.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Yüksek Askeri Şûra'nın uygun bulduğu 294 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. İyi Parti Millî Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 600 albayın emekliliğine sevk edilmesi kararına ilişkin, "Silahlı Kuvvetlerimiz birkaç sahada görev yapıyor, çatışmalara giriyor, stratejik taktik tutumlar izliyor. Böyle bir ortamda FETÖ'cüler dışında, orduda büyük bir tecrübenin tasfiyesi ne kadar doğru? Bunu milletimizin takdirine sunuyorum." yorumunu yaptı.

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