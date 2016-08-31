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TSK: Çukurca’da 10 PKK hedefi imha edildi

“Anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi osnucu operasyon yapıldı”

31 Ağustos 2016 01:26

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hakkâri’nin Çukurca ilçesine operasyon düzenlediğini açıklarken “Çukurca bölgesinde belirlenen 10 PKK hedefini imha etti” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 18.56 - 20.22 saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Harekatta bölgede tespit edilen 10 hedefin ateş altına alınarak, imha edildiği vurgulanırken, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

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