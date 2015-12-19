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TSK: Cizre'de 69, Silopi'de 6 PKK üyesi öldürüldü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda da 1 PKK üyesinin öldürüldüğü belirtildi

19 Aralık 2015 20:43

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı,

Cizre'de devam eden operasyonda 14'ü dün olmak üzere 4 günde toplam 69 PKK'lının öldürüldüğünü açıklayan Genelkurmay Başkanlığı, Silopi'de de 6 PKK üyesinin öldürüldüğü belirtti. Aramalarda PKK'ya 'yardım ve yataklık etmek' suçundan, biri Suriye uyruklu 2 kişinin de gözaltına alındığı iade edildi. Aramalarda ise 4 pompalı tüfek, 2 av tüfeği ile 20 adet fişeği, 2 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda ise dün 1 PKK üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

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