TSK: Cizre'de 69, Silopi'de 6 PKK üyesi öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı,

Cizre'de devam eden operasyonda 14'ü dün olmak üzere 4 günde toplam 69 PKK'lının öldürüldüğünü açıklayan Genelkurmay Başkanlığı, Silopi'de de 6 PKK üyesinin öldürüldüğü belirtti. Aramalarda PKK'ya 'yardım ve yataklık etmek' suçundan, biri Suriye uyruklu 2 kişinin de gözaltına alındığı iade edildi. Aramalarda ise 4 pompalı tüfek, 2 av tüfeği ile 20 adet fişeği, 2 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda ise dün 1 PKK üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.