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TSK: Cakka'da IŞİD hedefleri imha edildi

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 23. günü...

14 Eylül 2016 22:48

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 23. gününde, IŞİD’e ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu. Fırtına obüsleriyle 6 atış yapıldığı belirtilirken, Koalisyon Güçleri’nin de Cakka bölgesine hava harekâtı yaptığı ifade edildi.

TSK’dan yapılan açıklama şöyle:

TSK : Ateş Destek Vasıtaları tarafından, harekât sahasında bulunan 1 DEAŞ terör örgütü hedefine toplam 6 Fırtına obüs mermisi atılmıştır.

Koalisyon Güçleri tarafından, Cakka (Zeytinlik) bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik 1 hava harekâtı icra edilerek, 1 havan mevzii imha edilmiştir.

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