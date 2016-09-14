TSK: Cakka'da IŞİD hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 23. gününde, IŞİD’e ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu. Fırtına obüsleriyle 6 atış yapıldığı belirtilirken, Koalisyon Güçleri’nin de Cakka bölgesine hava harekâtı yaptığı ifade edildi.

TSK’dan yapılan açıklama şöyle:

TSK : Ateş Destek Vasıtaları tarafından, harekât sahasında bulunan 1 DEAŞ terör örgütü hedefine toplam 6 Fırtına obüs mermisi atılmıştır.

Koalisyon Güçleri tarafından, Cakka (Zeytinlik) bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik 1 hava harekâtı icra edilerek, 1 havan mevzii imha edilmiştir.